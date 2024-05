L'abbaglio, arrivano le prime foto di scena del film di Andò sui Mille: Ficarra e Picone sono un contadino e un illusionista

«Mentre facevo La stranezza avevo già in mente di fare questo film d’avventura, riproponendo la stessa trilogia attoriale e dove si mescolano dramma e comicità, una cosa congeniale per me in questo momento della vita». È quanto ha detto il regista palermitano Roberto Andò oggi a Cannes, raccontando L’abbaglio, film sull’impresa dei Mille nel 1860 attualmente in lavorazione in Sicilia.

«Quello è stato un periodo di storia talmente cruciale, denso, dove si muovono idealità pure, basta leggere le cronache dell’epoca. C’era allora - dice ancora il regista - un entusiasmo interessato da parte di questi ragazzi che molto spesso erano musicisti, artisti. E poi si vede anche come Garibaldi si trovi allora costretto a far passare dei compromessi, una cosa che purtroppo anticipa l’oggi».

Si tratta di una mega produzione di 18 milioni che vede unite Medusa e Rai Cinema con Tramp Limited e Bibi Film in collaborazione con Netflix e, infine, prodotto da Angelo Barbagallo e Attilio De Razza. Il film sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution il 16 gennaio mentre in tv arriverà prima su Mediaset e poi sulla Rai. Questa la trama: Garibaldi inizia da Quarto l’avventura dei Mille circondato da giovani idealisti giunti da tutta Italia e da un fedele gruppo di ufficiali, tra i quali il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini (Toni Servillo). Tra i militi reclutati ci sono anche due siciliani: Domenico Tricò (Salvo Ficarra), contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale (Valentino Picone), illusionista. Sbarcati in Sicilia, a Marsala, i Mille scoprono come l’esercito borbonico abbia un’enorme preponderanza numerica. Garibaldi escogita così un piano ingegnoso affidando una manovra diversiva al colonnello Orsini che si rivela vincente.