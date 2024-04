Palermo, al via le riprese del nuovo film di Roberto Andò: cambia la viabilità in alcune strade

Tra poco iniziano le riprese del nuovo film di Roberto Andò, dal titolo "L'Abbaglio", prodotto da Bibi Film e Tramp Ltd e tra i protagonisti c'è Toni Servillo. Un lavoro cinematografico incentrato sulla storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi. Le riprese iniziano a Palermo ad aprile e il Comune di Palermo ha già emanato un'ordinanza che regolamenta la viabilità nelle strade e nelle piazze in cui si gira il film.

L'ORDINANZA

Palermo, la viabilità dal 23 aprile

Nel capoluogo siciliano le riprese iniziano martedì 23 aprile. Piazza Vittorio Bottego nel tratto compreso tra via Roma e via Bari: divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro del senso di marcia dalle ore 17.00 del 23 aprile sino alle ore 20.00 del 27 aprile; via Bari nel tratto compreso tra piazza Vittorio Bottego e via Antonio Borzi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 17.00 del 25 aprile sino alle ore 20.00 del 26 aprile; via Dante nel tratto compreso tra il civico n.165 e vicolo Malfitano: istituzione divieto di sosta con rimozione coatta nel lato destro dalle ore 17.00 del 30 aprile sino alle ore 3.00 del 2 maggio; a piazza Verdi è consentito l’accesso e la sosta di sosta dei mezzi di produzione nei giorni 1, 2 e 3 maggio. E ancora, Salita Belvedere: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta a fine strada, dalle ore 15.00 del 2 maggio sino alle ore 3.00 del 3 maggio; via Sacra Famiglia nel tratto compreso tra via Resuttana e il civico 9 istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17.00 del 2 maggio sino all'1.00 del 4 maggio; in via Del Fante davanti a viale lato ingresso Stadio Delle Palme: divieto di sosta dalle ore 17.00 del 2 maggio e sino alle ore 2.00 del 4 maggio; in Corso Calatafimi nel tratto compreso dal civico 213 fino all’incrocio con la via Amari Giuseppe Maggiore (dal civ.221 al civ. 213): Istituzione del divieto di sosta dalle ore 17.00 del 3 maggio sino alle ore 19.00 del 4 maggio; a piazza Bologni per le riprese in piazza, dalle ore 18.00 del 5 maggio sino alle ore 20.00 del 6 maggio 2024, è prevista la chiusura al transito pedonale (da ciak a stop) il tempo necessario girare ogni scena, al massimo 10 minuti per volta; vicolo Panormita chiuso al transito veicolare e pedonale per riprese, dalle ore 18.00 del 5 maggio sino alle ore 20.00 del 6 maggio; piazza Villena chiusura al transito veicolare e pedonale dall'1.00 alle ore 20.00 del 6 maggio. Anche in questo caso, durante le riprese chiusura al transito pedonale da ciak a stop, il tempo necessario per ogni ripresa, massimo 10 minuti a volta; via Maqueda nel tratto compreso tra Piazza Villena a via dell’Università e tra l’incrocio con la via Dell’università fino all’incrocio con la via del Ponticello: chiusura al transito veicolare e pedonale dalla mezzanotte alle ore 22.00 del 6 maggio per il periodo di preparazione e delle riprese da ciak a stop, il tempo necessario alla ripresa max 10 minuti a volta, durante l’orario di ripresa. Infine, a piazza Bellini è consentito l’accesso e la sosta di 3 mezzi tecnici della produzione Bibi Film dalla mezzanotte alle ore 22.00 del 6 maggio.