Proseguono i casting per il nuovo film di Roberto Andò: tutti i requisiti per partecipare

Dopo le selezioni che si sono svolte a Palazzo Adriano, proseguono i casting per trovare i figuranti del nuovo film di Robertò Andò, dal titolo «L’abbaglio». La nuova opera del regista palermitano racconta la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi.

Le società Bibi Film e Tramp Ltd comunicano che i casting per la selezione sono riservati esclusivamente a uomini con età compresa tra i 18 e i 45 anni, residenti a Palermo o in comuni limitrofi. Non potrà partecipare chi si è già presentato a Palazzo Adriano e sarà necessario possedere requisiti specifici. Si dovrà inviare una fotografia in primo piano, un'altra a figura intera (rigorosamente su sfondo neutro, senza occhiali o accessori vari). Non saranno accettati capelli rasati, doppi tagli, capelli o barbe colorate, sopracciglia depilate, tatuaggi evidenti, (viso, collo, mani).