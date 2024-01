Via ai casting per il nuovo film di Andò: le selezioni a Palazzo Adriano, ecco le caratteristiche richieste

Partono i casting per la selezione dei figuranti del nuovo film del regista palermitano Robertò Andò, titolo provvisorio L’abbaglio. La location scelta è Palazzo Adriano, che ha ospitato la maggior parte delle riprese del film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso, del regista bagherese Peppuccio Tornatore. La nuova opera di Andò racconta la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi.

Le società Bibi Film e Tramp Ltd comunicano che i casting per la selezione delle figurazioni si terranno venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio dalle 9.30 alle 18.30, presso il Museo Cinema Paradiso di piazza Umberto I (nella foto), a Palazzo Adriano. Il casting è aperto a tutti, dai 5 agli 80 anni.

Le due società precisano che, essendo un progetto d’epoca (Italia 1860), la selezione sarà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo. Da qui alcune richieste ai candidati. Alle donne si chiedono, come preferenza, capelli lunghi o di media lunghezza (spalle), non tinti, decolorati o con meches, niente sopracciglia tatuate, niente trucco, niente permanente, niente labbra rifatte e unghie ricostruite (o disponibilità a rimuovere gel e ricostruzione), niente tatuaggi evidenti (torace, collo, spalle, braccia, mani). Si prediligono inoltre corporature esili.