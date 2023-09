Me contro Te - Vacanze in Transilvania, dal 19 ottobre al cinema: il trailer del nuovo film di Luì e Sofì

È uscito il nuovo trailer ufficiale del nuovo film di Luigi Calagna e Sofia Scalia, "Me contro Te - Vacanze in Transilvania" che dal prossimo 19 ottobre sarà al cinema. Una nuova avventura per i due youtuber palermitani: Luì e Sofì, insieme agli amici Tara, Chicco e Ajar, dopo la giungla, devono andare in Transilvania nel castello del Conte Dracula per rubare il diamante e fermare il piano malefico di Perfidia e Viperiana. Insieme a loro, coi saranno l'inseparabile Pongo e il Signor S.

Dopo lo straordinario successo dei primi quattro lungometraggi, adesso nelle sale cinematografiche esce una nuova pellicola, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, in un periodo particolare dell'anno, il 19 ottobre, data molto vicina al 31, giorno di Halloween. L'inizio delle riprese, durate poco più di un mese, era stato annunciato nello scorso mese di maggio, attraverso un teaser, adesso arriva il trailer e viene svelata la data di uscita del nuovo lavoro di Luì e Sofì.

Me contro te, tutti i film

Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania è il quinto lungometraggio e arriva dopo Me Contro Te Il Film: La vendetta del Signor S (2020), Me Contro Te Il Film: Il mistero della scuola incantata (2021), Me Contro Te Il Film - Persi nel tempo (2022) e Me Contro Te Il Film - Missione Giungla (2023). Tutti film che hanno fatto registrare notevoli incassi alla coppia di youtuber.