Il primo ballo di gruppo dei Me Contro Te nel video del nuovo singolo La canzone del cowboy

Da ieri, 2 giugno, alle 12, su Youtube è online il video di La canzone del cowboy, il nuovo singolo dell’estate dei Me Contro Te, una canzone tutta da ballare in compagnia. I due youtuber di Partinico, Luì e Sofì, lanciano il loro primo ballo di gruppo e creano una coreografia molto divertente che farà scatenare tutti i loro fan. La canzone del cowboy è disponibile su tutti gli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming.

Il testo parla di un cowboy che non riusciva ad imparare le vocali. La sua maestra inventa così un modo divertente per fargliele memorizzare: cantare il ritornello della canzone ogni volta con una vocale diversa.

«Noi ci siamo divertiti moltissimo – dicono i Me Contro Te – a creare la coreografia e a memorizzare i passi del ballo di gruppo. Cantare i vari ritornelli senza sbagliare è una sfida, sembra facile ma richiede molta concentrazione. Quante risate ci siamo fatti in sala di registrazione quando uno dei due sbagliava... Adesso tocca a voi, riuscirete a non sbagliare vocale e a ballare contemporaneamente»?

Il video è diretto da Luca Tartaglia mentre il soggetto è di Sofia Scalia, Luigi Calagna, Riccardo Garifo e Vito Ventura (Shade). La canzone del cowboy è uno dei brani distribuiti dall’etichetta creata da Sofia Scalia e Luigi Calagna Indipendente Me Contro Te. Un altro passo importante per Luì e Sofì in questo anno pieno di successi in cui hanno riempito i palazzetti di tante città italiane con il loro tour musicale.

