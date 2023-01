Morto l'attore palermitano Santo Bellina: ha recitato per cinema e serie tv

A due giorni dalla morte di Mario Pupella, un altro attore palermitano è venuto a mancare. Si tratta di Santo Bellina, stroncato da una malattia a 58 anni. Ha lavorato nel cinema e in televisione, recitando in serie come Nassiryia - Per non dimenticare, Paolo Borsellino nel 2004 e Don Milani - Il priore di Barbiana nel 1997, ma anche in Ris e Distretto di polizia.

Il suo nome compare nel cast di film come La scorta e Ragazzi fuori o in Storia di ragazzi e di ragazze di Pupi Avati. Nei messaggi di cordoglio che in queste ore campeggiano su Facebook, in tanti lo celebrano come un grande attore ma fin troppo dimenticato.

"Ho appreso questa tristissima notizia, per chi ha avuto l’onore di conoscerlo e frequentarlo sapeva bene che persona e bravo attore eri, purtroppo i dispiaceri e la tempestiva depressione ti hanno portato via" scrive Antonio Di Martino. "Attore bravissimo. Hai lavorato più di tutti ma non ti hanno mai apprezzato!", è il commento di Ina Maltese.

"Addio Santo Bellina - scrive Valentina Eterno -. Onorata di averti conosciuto". E ancora: "Scherzava per ogni cosa. Raggiungi il mio maestro Mario Pupella e fatevi tanta compagnia da buoni amici che eravate".

