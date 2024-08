Prestito con diritto di riscatto: tutto pronto per l'arrivo di Allende al Palermo

Morgan De Sanctis, archiviata la pratica urgente del difensore centrale con l'ingaggio di Baniya, adesso sta per chiudere quella altrettanto importante dell’attaccante. Il nome è uno ed è ormai palese: l'argentino Tadeo Allende. Anche lui è del ’99.

Allende aveva firmato un contratto fino a giugno 2028 con il Celta Vigo, Liga spagnola, ma la sua posizione in squadra è cambiata rapidamente. Durante la scorsa stagione, sotto la guida dell’allenatore Rafa Benítez, Allende aveva ottenuto un certo spazio. Adeso, con l’arrivo di Giráldez sulla panchina del Celta, il suo ruolo è diventato sempre più marginale. Ora la scelta di scaricarlo. Anche il noto quotidiano spagnolo Marca ha ammesso come gli spagnoli si siano decisi a cedere l’argentino in prestito. Affare fatto, quindi, con tutte le eventuali specifiche da limare in queste ultime ore. Una cosa è certa: Allende e il Palermo sono molto vicini e la definizione dell’affare è davvero molto prossima. Il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto.