Il Palermo accelera per Allende, l'attaccante argentino dal tiro al fulmicotone

Il Palermo accelera sul mercato e stringe i tempi per portare in rosanero Tadeo Allende, l'argentino del Celta Vigo con un'impressionante potenza di tiro. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis aveva provato a prenderlo già un paio di settimane fa, ma il club spagnolo della città in cui l'Italia ha giocato le prime tre partite del trionfale Mundial '82 aveva sparato alto. Ora però il Palermo è intenzionato ad arrivare a un'intesa, anche perché per Allende il Celta non ha ancora trovato un'altra destinazione.

Nelle prossime ore De Sancits muoverà i passi decisivi per chiudere positivamente la trattativa con la società galiziana, che vorrebbe privarsene solo a titolo definitivo, mentre il Palermo lo vorrebbe in prestito. Se non dovesse andare in porto, il ds proverà ad accelerare anche sulle alternative che potrebbero portare il nome, per esempio, di Lapadula e Caputo, elementi che sicuramente darebbero una grande mano al reparto in considerazione del fatto che entrambi sono in uscita dalle rispettive società d’appartenenza, Cagliari ed Empoli. Ipotesi da non scartare, anche se con caratteristiche leggermente diverse rispetto a quelle ricercate. La verità è che manca molto poco da qui alla fine del calciomercato e il Palermo, di operazioni, ne dovrà ancora fare almeno un paio. Se non tre.