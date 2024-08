Sirigu in arrivo a Palermo, Wieteska è l’ultima idea per la difesa

E alla fine ha prevalso il cuore. Il nuovo portiere del Palermo, con ogni probabilità, sarà Salvatore Sirigu. Nuovo, si fa per dire. Sirigu è esploso calcisticamente proprio in rosanero e il suo sarebbe un ritorno amarcord per tutti quei tifosi del Palermo nostalgici di quei tempi in cui i rosanero recitavano una parte importante in Serie A e anche in Europa.

Sirigu ha ormai superato il francese Costil nella corsa alla sostituzione di Gomis, che ne avrà almeno per sei mesi. A fare la differenza, la voglia e il desiderio di Sirigu di tornare a vestire la casacca del Palermo e anche una modesta propensione a pretendere il posto da titolare: il portiere sardo approderebbe in rosanero con la consapevolezza di una scala gerarchica che vede Desplanches primo portiere e lui pronto a subentrare se ce ne fosse bisogno. Anche Costil era convinto di accettare questo ruolo, seppur avesse in serbo più motivazione nello scalzare l’azzurrino nell’arco della stagione. L’operazione è ormai ai dettagli e presumibilmente tra oggi e domani potrebbe anche essere annunciata.