Via libera a Sirigu dal City Group: il portiere torna al Palermo dopo tredici anni

Salvatore Sirigu tornerà al Palermo. Manca solo l’ufficialità, ma tutto lascia pensare che arrivato il via libera da parte del City Group per riportare in rosanero, dopo 13 anni, l’estremo difensore che proprio dal capoluogo siciliano ha spiccato il volo verso una brillante carriera.

Sirigu ha vestito la maglia del Paris Saint Germain, oltre a quelle di Torino, Genoa, Napoli e Fiorentina. Nell’ultima stagione ha giocato con i turchi del Fatih Karagumruk. Adesso è svincolato.

Il Palermo è stato «costretto» a tornare sul mercato per il ruolo di portiere dopo il grave infortunio di Gomis (tendine rotuleo), che si aggiunge allo stop di Francesco Di Bartolo, che si è infortunato durante il ritiro inglese. Sirigu, che ha 37 anni, sembra essere il profilo ideale da mettere a disposizione del tecnico Alessio Dionisi: con la sua esperienza può contribuire alla crescita di Sebastiano Desplanches, estremo difensore della nazionale Under 21 che dovrebbe ricoprire il ruolo di titolare. La sua presenza sarà inoltre importante all’interno dello spogliatoio e il suo ritorno è molto gradito ai tifosi rosanero. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità da parte della società rosanero.