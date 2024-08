Il mercato del Palermo, De Sanctis cerca un giovane per la fascia sinistra: nel taccuino Bozzolan

In mediana l’ultimo innesto potrebbe arrivare la prossima settimana con Hasa: Palermo e Juventus andranno in cerca dell’accordo definitivo dopo la Coppa Italia per portare il regista alla corte di Dionisi, liberando così Gomes da compiti di costruzione del gioco. Più complicata la ricerca del vice Lund: non più percorribili le piste Ceresoli e Veroli, pronti ad accasarsi rispettivamente a Catanzaro e Sampdoria, l’obiettivo di De Sanctis rimane comunque un profilo giovane. Si continua a monitorare Giordano, in uscita proprio dai blucerchiati, e Bozzolan del Milan Futuro; da non escludere la pista estera, mentre al momento non si registrano ritorni di fiamma per Di Chiara del Parma. Tempi più lunghi per il terzo centravanti: la ricerca si rivolgerà probabilmente su un profilo in grado di agire sia sulla fascia sia al centro dell’attacco; sempre nelle file bianconere piaceva Sekulov, ma come per Veroli la Sampdoria si è mossa in anticipo bruciando la concorrenza.

In retroguardia prende sempre più quota la conferma del blocco attuale con la sola eccezione di Peda: Nedelcearu infatti ha fatto davvero bene in ritiro e al momento non è più sul mercato. Di conseguenza i dialoghi con lo svincolato Ferrari o con il Verona per Ceccherini sono congelati; il polacco al momento ha rifiutato il Lechia Gdansk ma va comunque verso il ritorno in patria, preferibilmente in una realtà che gli garantisca un posto da titolare. Resta sub iudice la cessione di Graves, che al pari di Buttaro nel comparto terzini si è ben distinto nelle amichevoli e potrà beneficiare di qualche occasione nelle gare ufficiali: la loro uscita avverrà solo se si renderà necessario alzare ulteriormente il livello in difesa.

Al momento gli unici sicuri di lasciare Palermo sono Broh e Corona, il primo perché non inserito nel progetto tecnico e il secondo per fare esperienza: al momento per nessuno dei due ci sono ancora offerte. Un rebus il futuro di Vasic, su cui si era mossa l’Atalanta (senza dar seguito al sondaggio): il Palermo non vorrebbe privarsene, ma l’obiettivo del ragazzo è giocare con continuità per riscattare un 2023/24 difficile e il centrocampo rosanero sarà davvero competitivo.