Il mercato del Palermo, a sorpresa spunta Verre: trattativa a un passo dal sì

Quel gol da centrocampo contro il Frosinone è ancora impresso nella mente dei tifosi: chissà che non possa segnarne di altri in rosanero Valerio Verre, che dopo una stagione alla Sampdoria sembra in procinto di approdare - per la terza volta in carriera - al Palermo. Un colpo a sorpresa in un momento in cui c'è bisogno di rinfoltire il centrocampo per garantire anche a partita in corso un ampio raggio di soluzioni.

La notizia viene rilanciata dal sito di Gianluca Di Marzio. Valerio Verre ha 30 anni. Ha giocato in prestito nel Palermo nella stagione (lontanissima ormai) 2013-14, con la vecchia società, e poi è tornato nel 2022-23. Il centrocampista non ha rinnovato il contratto con la Sampdoria. Il club rosanero ha già parlato con il giocatore. Nell'ambiente si dice che la trattativa sta per essere chiusa.

Nella foto Verre scaglia il tiro del gol da centrocampo contro il Frosinone