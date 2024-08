Il mercato del Palermo: Verre firma fino al 2027, Damiani va alla Ternana, sfuma Ceresoli

Per uno che arriva, uno che va via: è ufficiale, infatti, l’addio di Damiani. Il regista è un nuovo tesserato della Ternana, che sul filo di lana ha superato la concorrenza del Pescara di Baldini. Prestito con obbligo di riscatto che, in poche parole, vuol dire cessione definitiva. «Con voi - è la parte finale del post su Instagram con il quale lo stesso Damiani ha voluto salutare società, compagni e tifosi - ho vissuto momenti che ricorderò per sempre e per questo volevo ringraziarvi. Grazie Palermo, è stato un viaggio bellissimo, vi auguro il meglio».

Contratto di tre anni con il Palermo, fino al giugno 2027, per Valerio Verre, svincolato dopo l’ultima stagione alla Sampdoria. Il tecnico Dionisi ha così a disposizione un nuovo rinforzo per il centrocampo rosanero. Per Verre è il terzo ritorno al Palermo, dopo le esperienze nel 2013-2014, stagione culminata nella promozione in serie A, e nel 2022-23. Il centrocampista si è unito alla squadra che domenica sfiderà il Parma in Coppa Italia al Tardini. «A Palermo verranno solo giocatori che credono nel progetto e che vogliono fermamente vestire questa maglia», aveva detto De Sanctis nella conferenza stampa di presentazione e Verre ne è la dimostrazione. Il centrocampista, che ha segnato uno dei gol più belli della storia del Palermo (quello contro il Frosinone da metà campo), è stato annunciato oggi sui canali ufficiali rosanero.

Nonostante l’ottima campagna acquisti del Palermo, non è per nulla terminato il lavoro di De Sanctis, che probabilmente adesso è ancora a caccia di due-tre pedine: un mediano, un terzino sinistro e una punta di scorta. Per quanto riguarda il mediano si continua trattare con la Juve per Hasa. Sul fronte terzino è invece sfumata la trattativa con l’Atalanta per Ceresoli. Il classe 2004 della formazione bergamasca Under 23 era il primo nome sulla lista del ds rosanero ma la richiesta dell’Atalanta ha frenato le intenzioni del Palermo. I nerazzurri, infatti, avevano chiesto in cambio il cartellino di Vasic, così da girarlo alla formazione Under 23 e poi valorizzarlo in ottica prima squadra. Il Palermo ha dato risposta negativa. Ceresoli andrà presumibilmente al Catanzaro.

Resta viva l’ipotesi Giordano, anche se nelle ultime ore è spuntato il nome di Bozzolan, terzino sinistro del Milan e anch’egli destinato a giocare in Serie C con la formazione Under 23 rossonera. Le parti stanno discutendo sulla formula per il trasferimento, ma il Milan non vorrebbe privarsi del giovane di prospettiva, proponendo semplicemente un prestito secco ai rosanero. Di sicuro non è una trattativa che si può sbloccare in poche ore e tutto verrà discusso dopo il match con il Parma. Un altro terzino sinistro che è entrato nei radar è Veroli, di proprietà del Cagliari e che l’anno scorso si è fatto conoscere al Catanzaro. Veroli ha diverse richieste dalla Serie A e dalla B e questo rende la trattativa molto complicata.