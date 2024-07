Attento Palermo: aumentano le pretendenti per Ceccherini

Il mercato del Palermo non si fermerà agli innesti previsti in settimana: una volta ufficializzati Alexis Blin, Niccolò Pierozzi, Francesco Di Bartolo e Valentin Gomez (i primi tre si aggregheranno ai compagni a Manchester, l’argentino farà ritorno in patria per il prestito al River Plate), il club di viale del Fante lavorerà per migliorare quei reparti che al momento risultano scoperti.

Uno di questi è la difesa, dove Morgan De Sanctis ha messo nel mirino da circa due settimane Federico Ceccherini (nella foto) del Verona. Il dialogo era partito nell’ambito dell’affare che ha portato in rosanero Thomas Henry, ma nonostante il giocatore abbia manifestato gradimento verso la possibile destinazione non si è ancora giunti a un’offerta concreta: ecco dunque che altre squadre cadette hanno avviato le interlocuzioni con gli scaligeri, per provare ad anticipare il Palermo e portare nelle proprie file l’ex Fiorentina e Karagumruk.