Palermo, dopo Henry in arrivo anche Pierozzi e per Ceccherini si cerca la formula giusta

Dopo l'arrivo e la presentazione di Thomas Henry, il direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis è ora al lavoro su altre tre operazioni: la prima è solo da formalizzare e riguarda l'ufficialità del passaggio di Mirko Pigliacelli a Catanzaro, le altre due sono gli innesti di Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina e Federico Ceccherini dal Verona.

Per il terzino viola siamo alle battute finali, dal momento che il suo arrivo a Livigno dovrebbe avvenire domani (17 luglio); per il centrale ex Karagumruk potrebbe volerci un po' di più, ma De Sanctis ha già la disponibilità del giocatore ed è alla ricerca della formula più efficiente per portarlo in rosanero.

La sensazione è che, con tre ufficialità già date, quella in corso potrebbe essere una settimana di grandi movimenti in casa Palermo.