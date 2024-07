Henry si presenta: «A Palermo per crescere insieme a questa squadra. Posso giocare con Brunori»

È il giorno di Thomas Henry. Il tempo dell'ufficializzazione arrivata intorno alle 10 di oggi e subito conferenza stampa per il nuovo attaccante rosanero che si trova già a Livigno, sede del ritiro del Palermo. Arriva dall'Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

«Mi definisco un calciatore completo, ma voglio migliorare ancora - ha esordito in conferenza stampa -. Faccio tanto lavoro per la squadra, finalizzo l’azione ma voglio aiutare la costruzione del gioco. Sono arrivato qui per crescere insieme a questa squadra. Spero di fare qualche gol, è il mio lavoro come attaccante».

«Ho scelto Palermo perché non ha bisogno di descrizioni, la società è mitica e alle spalle c’è un grande progetto. Ho già parlato con De Sanctis, lo conosco bene. Dopo la scorsa stagione dove ho avuto un infortunio importante che non mi ha permesso di giocare molto, adesso ho bisogno di continuità. Voglio fare rinascere questa società».