Porte girevoli al Palermo: Pigliacelli saluta, arriva Di Bartolo

Un lungo ringraziamento sui social per rendere omaggio a due anni intensi, tra alti e bassi che comunque non hanno intaccato la passione e la dedizione del giocatore verso la maglia: Mirko Pigliacelli e il Palermo si dicono addio dopo 78 partite insieme e qualche rimpianto di troppo per i traguardi non raggiunti, sia individuali che di squadra. L’estremo difensore ha firmato con il Catanzaro, dove si è trasferito a titolo definitivo per i prossimi due anni con opzione per il terzo: sarà lui l’erede di un altro ex rosa come Andrea Fulignati.

Il Palermo intanto è già al lavoro per chiudere per il terzo portiere, che potrebbe dunque non essere né Nespola né Cutrona ma un nuovo profilo in rampa di lancio: in sinergia con il City Football Group è infatti in arrivo Francesco Di Bartolo, estremo difensore del Lommel che ha già incontrato i rosa in amichevole lo scorso 23 marzo al Barbera (2-1 Palermo con reti di Di Francesco e Gomes).