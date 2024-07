La Cremonese si rifà sotto per Brunori, altro no del Palermo

Proseguono le manovre in attacco in casa Palermo. Per un Edoardo Soleri che passa ufficialmente allo Spezia c'è un Thomas Henry pronto a sbarcare dal Verona: è già a Livigno, domani (16 luglio) l'ufficialità. Ma il direttore sportivo Morgan De Sanctis è al lavoro anche su altri fronti. Tuttavia ogni mossa dei rosa non può prescindere dalle decisioni di Matteo Brunori (nella foto prima o), che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Sul numero 9 si è rifatta sotto la Cremonese, che a differenza delle scorse settimane è pronta a offrire 5 milioni di euro per il cartellino del capitano: benché la cifra sia vicina a quella richiesta dal Palermo per concludere l'affare, da viale del Fante arriverà un altro no perché la volontà è non cedere la punta a una diretta concorrente per la promozione.

Lo stesso Brunori, che non si è ancora espresso dal ritiro di Livigno pur ricevendo la "benedizione" di alcuni compagni in conferenza stampa, preferirebbe un'avventura in massima serie dopo un biennio da 34 gol in rosanero in Serie B.