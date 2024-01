Colpo a sorpresa del Palermo: dal Milan arriva il diciannovenne Chaka Traorè, due gol in 4 partite in maglia rossonera

Il Palermo chiude il mercato con un colpo di magia: arriva dal Milan Chaka Traorè, attaccante ivoriano di appena 19 anni che quest'anno ha accumulato in maglia rossonera 4 presenze (due in Serie A, una in Coppa Italia e una in Champions) con due gol (Coppa Italia e campionato). Verde invece non vestirà il rosanero, come era ormai chiaro da un paio di giorni.

Traorè è un classe 2004 (dicembre), aveva debuttato in Serie A già nel 2021 con la maglia del Parma, a soli 16 anni. Dal club rossonero Traorè arriverà in prestito. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche e solo successivamente saranno siglati i contratti.

Nella foto la gioia di Chaka Traorè dopo il gol in campionato contro l'Empoli