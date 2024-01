Palermo, inserimento del Cagliari per Ranocchia ma i rosanero restano avanti nella trattativa

Il Cagliari prova a insidiare il Palermo nella corsa a Filippo Ranocchia della Juventus. Il club sardo nelle ultime ore si è inserito nella trattativa per il centrocampista, ma i rosanero restano i favoriti anche perché forti dell’accordo già trovato con la Juventus.

Nelle casse del club bianconero dovrebbero andare 3 milioni di euro. Un accordo di massima c’era anche con il ragazzo, che ha giocato in prestito in Serie A con la maglia dell’Empoli. Il Cagliari in queste ore sta provando a soffiare Ranocchia al Palermo; resta da capire quanto la Juventus, e il centrocampista, vogliano mantenere gli impegni presi con il club di viale del Fante, che per accogliere il giocatore aveva bisogno solo della risoluzione anticipata del prestito da parte dei toscani.

Ranocchia ha giocato 70 minuti nel match perso dal suo Empoli contro il Milan (0-3) e ha collezionato la sua nona presenza in questo campionato.

Non è la prima volta che si assiste a un duello di mercato tra Palermo e Cagliari. Lo scorso anno, l’oggetto del desiderio era stato Matteo Prati. Il centrocampista, aveva ormai un accordo con il Palermo, così come la Spal che deteneva il cartellino. Alla fine il Cagliari, appena promosso in serie A tramite i playoff, lo ha soffiato ai rosanero.

Il giocatore di 20 anni nato a Ravenna, ha preferito disputare da subito il campionato di Serie A piuttosto che farsi le ossa in Serie B. Dopo un avvio non particolarmente esaltante con soli 80 minuti giocati, dalla settima giornata in poi Ranieri, allenatore dei rossoblù, lo ha sempre schierato titolare. Ancora a caccia del primo gol (ne aveva segnato uno, ma gli è stato annullato contro la Roma), la sua scelta alla fine si è rivelata la più giusta.

Palermo e Cagliari questa volta si contendono Ranocchia, con i rosanero avanti nella trattativa proprio come un anno fa. Questa volta, il ds Rinaudo non vorrà farsi scappare questa opportunità.