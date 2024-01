Palermo su Demba Seck del Torino, per Ranocchia 3 milioni alla Juventus

Il Palermo si prepara ad accogliere Filippo Ranocchia che oggi ha giocato 70 minuti, nella partita tra Empoli e Milan (0-3). I rosanero verseranno nelle casse della Juventus, che detiene il cartellino del giocatore, circa 3 milioni di euro. Un esborso economico importante, per un centrocampista che ha collezionato 9 presenze in serie A con la maglia dell’Empoli, in cui era in prestito dai bianconeri. All’inizio della prossima settimana (tra martedì e mercoledì), il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche e aggregarsi con il resto del gruppo. Sempre da Torino, ma sponda granata, il Palermo starebbe puntando Demba Seck. L’esterno senegalese non sta trovando molto spazio con Juric e vorrebbe cambiare aria. Il giocatore è in uscita e il Palermo, come già la scorsa estate, proverà a prenderlo. Solo 8 presenze in campionato, di cui 5 da titolare e tre da subentrato.

Una apparizione anche in Coppa Italia per l’attaccante di 22 anni. Nella scorsa stagione, sempre con la maglia del Torino, le presenze in serie A furono 19 con 0 gol segnati. L’ultimo gol lo realizzò il 21 settembre del 2021, quando giocava in serie B con la maglia della Spal, contro il Vicenza. L’operazione è fattibile ma l’ostacolo più grande è legato alla formula d’acquisto: i rosanero vorrebbero Seck in prestito con diritto di riscatto, mentre la dirigenza del Torino vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Intanto il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, continua a monitorare la pista che porterebbe a Giuseppe Caso del Frosinone. L’esterno offensivo dei laziali è richiesto da moltissime squadre di serie A e B, lo vogliono praticamente tutti e sono stati effettuati già diversi sondaggi.

La concorrenza è davvero folta e rappresenta l’ostacolo più grande della trattativa. Lo stesso vale per Zerbin del Napoli, che vorrebbero restare in serie A. Piste non troppo calde quelle per Dickmann e Diakitè, per i quali è stato effettuato soltanto un sondaggio (ma non ci sono solo i rosanero sui due calciatori). Sul fronte uscite, Mateju e Valente sono i nomi più caldi. Il loro contratto scadrà il prossimo giugno e la società non sembra volerli rinnovare. In uscita anche Ivan Marconi, qualora il Palermo si catapultasse con decisione su Andrea Cistana del Brescia, nome tornato di moda nelle ultimissime ore. Il club di viale del Fante segue anche Lorenzo Venuti del Lecce.

Quest’anno solo 5 presenze in serie A coi salentini. Continuano poi le “minacce” per Edoardo Soleri; per l’attaccante romano il Palermo continua a fare muro ma le pretendenti, soprattutto in serie B, sono tantissime. Il Catanzaro su tutte, sta già parlando da qualche giorno coi siciliani ma al momento la trattativa non sembra decollare. Il pressing è forte ma Rinaudo non molla e, soprattutto, non ha individuato ancora il giusto sostituto.