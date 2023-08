Palermo vicinissimo al doppio grande colpo: per Di Francesco ed Henderson manca l'annuncio

Il Palermo è in chiusura per Federico Di Francesco e Liam Henderson. Rispettivamente un attaccante e un centrocampista. Quello che aveva chiesto Eugenio Corini per completare il mercato in entrata. Con l’attaccante di proprietà del Lecce c’era stati dei contatti qualche giorno fa ma il club giallorosso aveva inizialmente fatto muro perché riteneva l’esterno offensivo un calciatore importante per Roberto D’Aversa.

Il gol segnato con la Lazio alla prima giornata del campionato di serie A (rete che ha regalato la vittoria ai salentini) non ha però prevalso sul rialzo dell’offerta da parte del club siciliano, che ha sbaragliato la concorrenza e ottenuto il via libera per il forte attaccante figlio di quel Di Francesco ex allenatore della Roma che arrivò in semifinale di Champions League nel 2017. L’accordo tra le parti è totale ma il Lecce ha chiesto di averlo a disposizione ancora per un’altra settimana, fino alla sfida contro la Fiorentina.

Giusto il tempo, per il direttore sportivo Pantaleo Corvino, di sostituirlo adeguatamente sul mercato. Le ultime due stagioni in A con le maglie di Empoli e Lecce, lo scorso anno ben 36 presenze 2 gol e 3 assist. Cinque furono le reti nella sua esperienza in toscana, sempre in massima serie.

Oltre a lui, come detto, il Palermo ha trovato il suo centrocampista nel nome di Liam Henderson. Era un vecchio pallino della dirigenza già a giugno e ritroverà Eugenio Corini a distanza di 3 anni, quando insieme erano a Lecce, in serie B. Il via libera di Saric, che sta facendo le visite mediche con i turchi dell’Antalyaspor, ha liberato un slot e ha spinto il Palermo con decisione verso il 27enne scozzese.

Dopo l’esperienza con il Lecce ben 2 anni di serie A con la maglia dell’Empoli. Nell’ultima stagione sono state 25 le presenze in campionato mentre quest’anno è stato schierato già titolare alla prima del nuovo campionato da Zanetti. Due anni fa 2 gol e 4 assist in 36 apparizioni.

Il Palermo acquista due calciatori che negli ultimi due anni hanno calcato solo campi di serie A. I rinforzi di qualità che Corini aveva chiesto sono arrivati. Adesso un’ultima operazione se dovesse partire Samuele Damiani, per il quale non ci sono però piste concrete al momento.