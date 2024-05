«Falcone e Borsellino - Il fuoco della memoria»: la storia dei due giudici in un docufilm

La storia dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia diventa un docufilm con la regia di Ambrogio Crespi. «Falcone e Borsellino - Il fuoco della memoria» è stato presentato con un trailer all’apertura del convegno «Mafie e antimafia oggi» organizzato dall’università di Palermo. La sceneggiatura è firmata da Maria Gabriella Ricotta, Nino Blando, Luigi Sarullo e dallo stesso Crespi. «Lavorare a questo nuovo progetto - ha detto il regista - è per me un onore oltre che una responsabilità. Quando si parla di mafia e antimafia il pensiero va per forza di cose alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a tutte le vittime della criminalità organizzata. Nel realizzare il film ho avuto l'opportunità di approfondire le loro storie, di parlare con chi li ha conosciuti e di raccontare le sfumature di due personaggi che prima ancora di essere eroi dell’antimafia erano uomini».