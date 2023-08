Saric all'Antalyaspor, il saluto del Palermo: «In bocca al lupo, Dario»

Era nell’aria ma adesso è anche ufficiale: Dario Saric è un nuovo calciatore dell’Antalyaspor. A renderlo noto un comunicato ufficiale apparso sul sito del Palermo in cui si legge che “Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito con opzione”. Nella nota il club augura poi le migliori fortune al centrocampista bosniaco: “A Dario un "in bocca al lupo" da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Termina quindi dopo un solo anno l’avventura del 27enne a Palermo. Una stagione travagliata dagli infortuni e all’insegna della discontinuità. Doveva essere questa l’annata del riscatto ma il club ha preferito puntare su altri profili (come Henderson dell’Empoli, la cui trattativa è in chiusura come già raccontato). Trenta partite e solo 1 assist è il suo score con la maglia rosanero. In Turchia, nel massimo campionato del Paese, il bosniaco percepirà anche un maggiore ingaggio rispetto alla sua avventura in Sicilia.