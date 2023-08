Soleri si toglie dal mercato: «Felice di restare a Palermo»

«Sono fiero per questo traguardo raggiunto, ringrazio il Palermo e il City Football Group per la fiducia che voglio continuare a ripagare in campo». Lo ha detto l’attaccante del Palermo Edoardo Soleri dopo avere prolungato il contratto che lo lega al club rosanero fino al 2026. Il vecchio accordo, rinnovato un anno fa, sarebbe scaduto nel 2025. Con questa mossa la società rosanero ha di fatto tolto dal mercato il suo giocatore che era finito fra gli obiettivi del Brescia.

«Con questa gloriosa maglia - ha aggiunto Soleri -ho già vissuto grandi emozioni, ma sono certo che le soddisfazioni più belle debbano ancora arrivare. Voglio condividere questa gioia con i nostri tifosi, il loro affetto nei miei confronti è incredibile, meritano davvero il meglio possibile».