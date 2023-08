Cagliari-Palermo, le probabili formazioni: Corini punta sul 4-3-3, ballottaggio Di Mariano-Damiani

Manca ormai davvero poco al debutto ufficiale di questa stagione 2023-2024 per il Palermo, che scenderà in campo allo stadio “’Unipol Domus” di Cagliari (ore 21.15) contro la squadra allenata da Claudio Ranieri per il match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Corini, a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto, con ogni probabilità punterà sul 4-3-3, modulo che ha provato più volte durante il ritiro estivo e che sembra quello più adatto dopo il mercato rosanero.

In porta ci sarà Pigliacelli, titolare scelto dal mister. In difesa, al centro, sicuro di un posto è Lucioni, a suo fianco uno tra Marconi e Nedelcearu, con il primo favorito. A destra Mateju dovrebbe spuntarla su Buttaro, a sinistra con Aurelio out ci sarà Ceccaroni.

A centrocampo il trio dovrebbe essere composto, nei tre, come interno destro da Vlasic, al centro Stulac e come interno sinistro Gomes. Una conferma dunque di quanto emerso nelle amichevoli estive.

In attacco la certezza è il bomber Brunori al centro dei tre, con a destra Insigne e dubbio a sinistra tra Di Mariano e Damiani, che si contendono un posto da titolare.

Le probabili formazioni

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Altare, Augello; Nandez, Lella, Makoumbou, Di Pardo; Luvumbo, Pavoletti.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.