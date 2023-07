Il Palermo dà il benvenuto a Roberto Insigne: l'attaccante preso a titolo definitivo dal Frosinone

Il Palermo ha reso noto di «aver acquisito dal Frosinone le prestazioni sportive di Roberto Insigne». Già in precedenza aveva lasciato intendere che l’operazione era stata conclusa, attraverso un’immagine facilmente decifrata dai tifosi.

«Il calciatore - si legge in una nota - si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A Roberto il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Fratello del celebre Lorenzo Insigne, che per tanti ha vestito la maglia azzurra della Nazionale e quella dello steso colore del Napoli, Roberto è stato determinante per la promozione del Frosinone in Serie A.