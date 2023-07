Indizio social del Palermo: chi si cela dietro lo stemma? I tatuaggi sono quelli di Roberto Insigne

Lo stemma del Palermo squarciato e l'immagine di un calciatore con dietro la scritta Welcome. Chi sarà? È l'indizio che la società rosanero ha voluto condividere questa mattina con i propri tifosi. C'è un particolare che svela chi si cela dietro allo stemma del Palermo: i tatuaggi al braccio sinistro che inequivocabilmente fanno pensare a Roberto Insigne.

Il calciatore ex Frosinone, fratello di Lorenzo, è ormai un giocatore del Palermo. L'esterno ha già effettuato le visite mediche, per lui contratto triennale. È arrivato a Ronzone, dove il Palermo sta effettuando la preparazione, e ha già conosciuto i suoi compagni di squadra. Insigne già oggi, dopo l'ufficializzazione, dovrebbe partecipare all’allenamento del pomeriggio.

Si tratta del quinto acquisto della stagione, dopo Fabio Lucioni (a titolo definitivo dal Frosinone), Aljosa Vasic (a titolo definitivo dal Padova), Leonardo Mancuso (prestito dal Monza con diritto di riscatto e obbligo), Pietro Ceccaroni (a titolo definitivo dal Venezia).

Nelle ultime 4 stagioni di Serie B, Roberto Insigne ha segnato minimo 7 gol. Lo scorso anno, a Frosinone, ne ha fatti 8 in 31 partite, contribuendo alla promozione in A della sua squadra. In 210 partite in B ha realizzato anche 42 assist. Insigne, come Lucioni, Ceccaroni e Mancuso, porta con se anche l'esperienza da promozione visto che ha vinto due volte il campionato: nel 2020 col Benevento e nel 2023 col Frosinone.