Palermo, trattativa lampo per Aurelio dal Pontedera: visite mediche per il terzino

Il Palermo chiude un colpo in difesa. Fatta per Aurelio dal Pontedera, scuola Sassuolo. Il terzino arriverà dal Girone B di Serie C dove in 22 presenze ha segnato 4 gol e fornito 7 assist. L’ipotesi, al momento, è quella di prenderlo a titolo definitivo anche se non è escluso che il ragazzo fino a fine stagione possa rimanere nel suo club attuale o girato in prestito dai rosanero (magari in Serie B).

Una trattativa lampo, conclusa già ieri sera dopo un incontro nel pomeriggio tra Rinaudo, Bigon e il direttore sportivo dei neroverdi. Il giocatore sta già svolgendo le visite mediche e si aggregherà presto al gruppo di Corini. Rinaudo continua a lavorare anche per Masciangelo del Benevento (in prestito dal Pescara), ma manca ancora l’accordo definitivo con il club abruzzese. Se dovesse saltare la pista per il terzino giallorosso, per il quale comunque filtra ottimismo, Aurelio potrebbe anche restare nel capoluogo siciliano ed esordire in Serie B. In entrata, inoltre, il colpo last-minute potrebbe essere La Gumina del Como, ma si tratta di un’operazione difficile. Rinaudo ha chiesto informazioni sul giocatore.

