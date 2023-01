Acquistato anche Masciangelo, altro colpo in extremis del Palermo

Dopo Aurelio il Palermo ufficializza anche Masciangelo. Il difensore 26enne arriva dal Benevento dove era in prestito dal Pescara. Una trattativa iniziata tre giorni fa e che ha affrontato una fase di stallo domenica pomeriggio, quando i due club non ne avevano più parlato. La svolta oggi pomeriggio, prima della chiusura del calciomercato (fissata per le 20). Accordo col giocatore ma non col Benevento. Alla fine, l'intesa era stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Ecco la nota del club: "Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Benevento Calcio le prestazioni sportive di Edoardo Masciangelo con la formula del prestito con diritto di opzione in favore dei rosanero. A Edoardo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Sfumata col passare dei minuti invece la pista che avrebbe portato a La Gumina, un'operazione apparsa complicata fin dal primo momento.

Poche ore prima il Palermo aveva annunciato l'ingaggio anche del terzino sinistro del Pontedera Giuseppe Aurelio a titolo definitivo con un contratto fino al 2027.

