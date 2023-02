Palermo, mercato più che positivo: Corini ora può scegliere tra tanti moduli. Le alternative

Il mercato è stato più che positivo, e adesso il Palermo si apre a diversi moduli. La missione è stata compiuta: la dirigenza rosanero con Rinaudo, Zavagno, Bigon e Marwood può dire di avere raggiunto gli obiettivi che si era prefissata sia rispetto alle entrate che, soprattutto, alle uscite. Le richieste pre mercato avanzate dal tecnico Corini sembrano essere state esaudite interamente con un organico che ha subito un leggero sfoltimento e degli innesti di qualità che hanno contribuito ad elevare il tasso complessivo della squadra.

Insomma il Palermo si è rinforzato e questo, alla luce della classifica che si è creata dopo il successo di Ascoli, non può che essere di buon auspicio per il proseguo del campionato. Un campionato a cui il Palermo si ripresenta con un organico che, tra entrate e uscite potrebbe sembrare numericamente più o meno simile a quello precedente l’inizio della finestra invernale, ma vanno considerate anche le assenze a lungo termine di Stulac ed Elia. Insomma, sintetizzando, oggi complessivamente Corini può contare su 25 giocatori di movimento che concretamente però sono 22 considerate le lunghe assenze di Stulac ed Elia e la possibile esclusione di Lancini.

Due giocatori per ruolo per un organico completato ieri dagli arrivi di Masciangelo ed Aurelio che vanno a coprire una fascia sinistra che appariva la più sguarnita. A lungo si è parlato di Aurelio anche come possibile alternativa a Sala ma considerando lo score ed il curriculum del giovane classe 2000 proveniente dal Pontedera, forse sarebbe più corretto considerarlo un esterno d'attacco, che un difensore. Aurelio insomma è in grado sì di fare la fase difensiva ma preferisce attaccare e i suoi quattro gol e 7 assist forse ne sono una testimonianza.

Ma gli arrivi di Tutino, Verre, Graves, Masciangelo ed Aurelio oltre che quello già metabolizzato di Orihuela, consegnano al tecnico rosanero un organico molto variegato, un organico che Corini potrà utilizzare per diversi moduli tattici. C'è gente in grado di consentire di giocare con il classico 4-4-2 ma anche giocatori che assicurano un miglior rendimento nel 3-5-2: Tutino appare spalla affidabile di Brunori. Senza contare il tradizionale 4-3-3 che adesso potrà contare anche sull'apporto di qualche nuovo elemento come Aurelio sulla fascia mancina.

Un mercato che sembra aver trovato l'approvazione da parte della tifoseria che adesso sogna un girone di ritorno diverso dall'andata, più ricco di soddisfazioni anche in virtù dell'evidente crescita della squadra fin dalle gare precedenti al mercato e che ora non potrà che giovarsi degli innesti importanti messi a segno dalla dirigenza rosanero. Non c'è adesso un reparto sguarnito e molti giocatori garantiscono la stessa qualità di rendimento in diverse posizioni. Come il caso del danese Graves che è in grado di fare sia da centrale difensivo ma che all'occorrenza può diventare un'alternativa più che valida per Mateju sulla corsia difensiva di destra.

© Riproduzione riservata