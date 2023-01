Palermo, ultimo assalto per Masciangelo: si attende l'ok del Benevento

Il Palermo stringe per Masciangelo. Rinaudo è già all'hotel Sheraton di Milano, dove in giornata spera di chiudere per il terzino del Benevento. Il direttore sportivo rosanero aspetta la risposta definitiva del club campano prima di passare agli ultimi passaggi burocratici della trattativa.

C'è già l'accordo con il calciatore, che vorrebbe trasferirsi in Sicilia. Quest'anno per il 26enne nato a Roma 15 presenze e 2 assist, 40 sono i gettoni in totale con i giallorossi in due anni. C'è fiducia per il buon esito dell'operazione. Il calciatore si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto.

Oggi, nel frattempo, Graves sarà ufficiale. il difensore centrale si trasferirà dal Renders, squadra che milita nella prima divisione del campionato danese, a titolo definitivo. Il ragazzo ieri era in città, ha già svolto le visite mediche e oggi firmerà il contratto. In uscita l'unica operazione possibile è quella che vedrebbe protagonista Edoardo Lancini, che con l'arrivo del giovane danese troverà con ogni probabilità ancora meno spazio. Il problema è che però al momento nessuno si è fatto avanti con decisione per il difensore. La fine del calciomercato è fissata per domani, 31 gennaio, alle ore 20.

