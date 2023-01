Verre sbarca a Palermo, Martella sempre più vicino e per il centrocampo spunta Praszelik

Il Palermo accoglierà oggi Valerio Verre. Il centrocampista della Sampdoria arriverà intorno alle 18:40 all'areoporto Falcone e Borsellino. Domani sarà anche ufficiale il suo tesseramento fino a giugno con la maglia rosanero (prestito con diritto di riscatto).

Ma il 29enne non sarà l'unico ad arrivare. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo sta pressando forte anche per Martella. Mancano ormai gli ultimi dettagli e il terzino sinistro di Atri sarà un nuovo calciatore rosanero (salvo imprevisti). Per lui solo 7 presenze quest'anno con la Ternana. Ma in Serie B il 30enne ha giocato 159 volte e vanta una grande esperienza nella categoria. Prima col Crotone, poi col Brescia e infine con la Ternana: Martella è sempre stato protagonista e al centro del progetto dei rispettivi club. Ora potrebbe rinforzare la fascia sinistra di Eugenio Corini, che può contare solo su Sala in questo momento, o su Mateju qualora venisse adattato in quella zona del campo (che ha già occupato).

Il terzino degli umbri si aggiungerebbe agli acquisti di Horiuela, Tutino e Verre. Ma Rinaudo vuole regalare almeno un altro colpo a centrocampo. E in tal senso il nome forte è quello di Barberis del Monza. Il giocatore è in uscita e non rientra nei piani di Palladino. I dialoghi sono continui tra i due club e le prossime ore potrebbero essere decisive. Il nome nuovo, è invece quello di Praszelik dell'Hellas Verona. Solo 2 presenze stagionali per il 22enne polacco e tante esperienze soprattutto all'estero. Può fare il trequartista (ruolo in cui ha maggiormente operato) ma anche il mediano. Su di lui forte la concorrenza anche della Spal, che si potrebbe però defilare visto che il club di Ferrara sta per chiudere il colpo Nainggolan. Ci sarà tempo fino al 31 gennaio alle ore 20, quando le porte del calciomercato si chiuderanno. C'è ancora spazio per colpi importanti. Il Palermo vuole entrare nella griglia dei playoff, e credere in un sogno.

