Palermo, trasferta di Ascoli con pochi tifosi rosanero: meno di 200 biglietti venduti finora

Ad Ascoli pochi tifosi rosanero rispetto alla media stagionale. A 48 ore dalla terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie B, il Palermo si prepara all’impegno sul campo della squadra marchigiana, in uno stadio che in passato è stato spesso ostico.

Impegno complesso per gli uomini di Corini che arrivano al «Del Duca» con un organico falcidiato da tanti infortuni occorsi nelle ultime settimane ma che potrebbero presentarsi tuttavia con i nuovi arrivati Tutino, Verre e probabilmente Martella se la trattativa, come sembra, andrà in porto.

Il Palermo che partirà domani per le Marche, dovrà fare a meno di ben 4 giocatori: Bettella, Vido, Gomes ed il lungodegente Stulac non partiranno con la squadra che sabato alle 14 affronterà il rinnovato Ascoli del presidente Pulcinelli, fresco degli innesti di due giocatori importanti come Proia e Forte. Un Palermo che al Del Duca non avrà un grosso sostegno da parte della propria tifoseria visto che i biglietti venduti al momento non arrivano nemmeno alle duecento unità. Dai dati raccolti risulta infatti che finora sono 175 i biglietti del settore ospiti venduti.

