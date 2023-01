Palermo, dopo Verre caccia a un esterno sinistro: pressing per Martella della Ternana

Adesso che è fatta per Verre, Martella diventa più di un'idea. L’ultimatum dato alla Sampdoria sembra aver funzionato, il centrocampista torna in rosanero a distanza di otto anni e completa un reparto decimato dal lungo infortunio di Stulac e da quello molto più breve di Gomes, il quale sta cercando di bruciare i tempi di recupero. Dopo aver sostenuto le visite mediche, Verre si aggregherà alla squadra probabilmente questo pomeriggio o domani mattina quando sarà in città per conoscere i suoi nuovi compagni.

La priorità del Palermo è ora trovare un sostituto di Sala e dunque un esterno sinistro difensivo che possa consentire al giovane terzino rosanero di rifiatare.

In tal senso torna in ballo con prepotenza il nome di Bruno Martella, in uscita dalla Ternana e con buona esperienza di categoria. Il giocatore abruzzese, 30enne nativo di Atri (piccolo comune nella provincia di Teramo) ha una lunghissima carriera in diversi club e arriverebbe a Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

È un terzino sinistro che all’occorrenza può fare il quarto di centrocampo dunque utilizzabile a tutta fascia. Buona prestanza fisica, ha anche un'enorme esperienza in cadetteria, moltissime presenze in serie A con le maglie del Crotone e del Brescia. E proprio in Lombardia ha conosciuto Corini che lo ha allenato ai tempi della promozione delle rondinelle in massima serie.

Dovesse andare in porto anche questo ingresso, resterebbe soltanto un tassello per completare l'organico e cioè un eventuale sostituto di Valente sulla corsia destra per quanto, nel nuovo assetto tattico che potrebbe dare Corini alla sua squadra, si può anche ipotizzare uno spostamento di Di Mariano sulla corsia di destra.

Un nome che nelle scorse giornate è stato accostato al club rosanero è quello dell'esperto Salvatore Molina, in atto in forza al Monza con cui ha vinto il campionato di serie B la scorsa stagione. Il giocatore è un centrocampista di destra che può adattarsi a centrale o anche a sinistra. Trentunenne nativo di Garbagnate Milanese, lo scorso gennaio è arrivato al Monza con cui ha collezionato 21 presenze (inclusi i playoff) guadagnando la promozione in serie A. Anche per lui tantissima esperienza in cadetteria e diverse presenze in massima serie con la maglia del Crotone e qualcuna anche con l’Atalanta ed il Monza.

