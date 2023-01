Palermo: ufficiale l'addio di Peretti, Devetak e Accardi. Spunta un ostacolo per Seck del Torino

Il Palermo ha ufficializzato la cessione di Accardi, Peretti e Devetak. Il primo va al Piacenza a titolo definitivo dopo aver rescisso il contratto, firmando fino a giugno 2023. Il secondo e il terzo sono stati ceduti a titolo temporaneo rispettivamente alla Recanatese e alla Viterbese in Lega Pro.

A loro "i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", si legge nel comunicato del club di viale del Fante. Sempre sul mercato in uscita, Rinaudo però non vuole fermarsi. Resta infatti da formalizzare un'altra cessione: quella di Doda all'Imolese, sempre in Serie C. Questione di ore, e poi anche lui ufficialmente lascerà Palermo.

In entrata, l'obiettivo resta Seck del Torino. L'esterno offensivo non ha trovato per il momento molto spazio nel club di Juric e vorrebbe giocare con più continuità. Dopo una richiesta di informazioni, i dirgenti del club rosanero hanno avviato una trattativa con gli agenti del giocatore. L'ostacolo più grande, sarebbe però rappresentato dall'infortunio di Pellegri che ha lasciato un po' sguarnito il reparto offensivo. Seck, potrebbe quindi tornare di nuovo una pedina utile e una sua eventuale partenza non sarebbe facilmente rimpiazzabile. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata