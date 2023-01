Il Palermo punta sul senegalese Seck per sostituire l'infortunato Elia

Il Palermo continua a lavorare sul mercato in entrata. Dopo l'acquisto di Orihuela, che si aggregherà al gruppo direttamente a Roma (dove i rosanero stanno svolgendo il loro mini ritiro), Rinaudo ha messo nel mirino anche un attaccante esterno del Torino. Si tratta di Demba Seck, originario del Senegal.

Puo giocare esterno alto a destra o a sinistra ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Sarebbe la pedina che sostituirebbe l'infortunato Elia, fuori fino a fine stagione causa rottura del legamento crociato. Il 21enne è cresciuto nelle giovanili della Spal, fino all'Under 17. Il club di Ferrara lo ha poi mandato in prestito in serie D, al Sasso Marconi, dove ha collezionato 25 presenze in una stagione. Cresciuto tanto, è tornato alla Spal, dove ha giocato in Primavera esordendo in serie B.

Nella stagione 2021-2022, ha collezionato 18 presenze nel campionato cadetto con un gol e due assist. Fino a gennaio, quando poi il Torino lo ha acquistato per 3,5 milioni di euro. Ha collezionato 6 presenze in serie A fino a maggio. Quest'anno per lui altrettante presenze sempre nella massima serie e 2 gettoni anche in Coppa Italia, dove ha incrociato proprio i rosanero nei sedicesimi di finale giocati ad agosto. Il Palermo vuole ingaggiarlo, i prossimi giorni saranno decisivi.

In uscita, il direttore sportivo Leandro Rinaudo ha già piazzato 2 colpi importanti: Accardi al Piacenza e Devetak alla Viterbese. Le novità sono Peretti alla Recanatese, sempre in Lega Pro, Doda invece è vicinissimo all'Imolese. Tante richieste soprattutto in serie C dunque per i giocatori rosanero che non rientrano più nei piani di Eugenio Corini. E c'è chi avrebbe messo gli occhi su Nicola Valente, anche se difficilmente il tecnico rosanero sarebbe disposto a privarsene. Sull'esterno di attacco ci sarebbero gli occhi del Cesena, nel Girone B di Lega Pro, dove adesso milita l'ex centrocampista del Palermo De Rose, partito questa estate. Si infiamma il mercato. E siamo solo all'inizio.

