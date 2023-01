Al mini ritiro a Roma per il Palermo assenti due rosanero: hanno il Covid, i nomi restano segreti

Quando mancano ormai pochissimi minuti all’inizio del mini ritiro a Roma, presso la sede ‘Giulio Onesti’, centro di preparazione Olimpica del Coni a Roma, la società di Viale del Fante ha comunicato che due calciatori rosanero hanno contratto il covid. «Oggi purtroppo appena siamo arrivati in ritiro abbiamo fatto i test con i tamponi e un paio di ragazzi sono risultati positivi al Covid - ha detto l’allenatore del Palermo poco prima di scendere in campo per la prima seduta di allenamento -. Li aspettiamo presto per tornare a lavorare con noi».

Il Palermo al momento non ha dichiarato il nome dei due calciatori che, però, come si legge nella nota ufficiale, sono stati posti prontamente in isolamento, come da protocollo.

La prima seduta d’allenamento si svolgerà oggi pomeriggio e tra gli assenti spuntano Accardi, in partenza verso Piacenza, Devetak, Peretti e Doda. Per questi ultimi, la cessione è soltanto questione di ore. Non è presente nella lista ufficiale invece il giovane difensore Orihuela, prossimo a vestire la maglia rosanero.

Nel frattempo, i giocatori sono arrivati in tarda mattinata al centro della capitale, dove sono stati accolti da alcuni tifosi del gruppo “Roma rosanero”.

All’arrivo dei calciatori, alcuni tifosi hanno chiesto fotografie e autografi. Il resto del ritiro, come precedentemente comunicato, è a porte chiuse ma, nei prossimi giorni, qualora la società lo autorizzasse, i tifosi presenti nella capitale potrebbero incontrare i giocatori dopo gli allenamenti, solamente per qualche foto e autografi. In contemporanea al ritiro del Palermo, nello stesso centro sportivo, è in corso un raduno degli arbitri di serie A e serie B.

