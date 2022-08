Vice Brunori, il Palermo sceglie Luca Vido: c'è l'accordo con l'Atalanta

Rinaudo e Zavagno, il binomio che sta portando avanti egregiamente tutte le operazioni di mercato del Palermo, avrebbero trovato il vice Brunori. La dirigenza rosanero avrebbe infatti chiuso per Luca Vido dell'Atalanta.

Una trattativa lampo, un affare formalizzatosi in poche ore. L'ultima stagione l'ha giocata con la maglia della Spal collezionando 16 presenze, 3 gol e altrettanti assist. In Serie B, in totale, 149 presenze, 31 reti e 15 assist. Il Palermo ha trovato dunque il vice Brunori. Il 25enne nato a Bassano del Grappa raggiungerà il capoluogo in giornata.

In uscita, invece, trovano conferme le voci su un possibile addio di Pierozzi. Il calciatore era stato ufficializzato il 29 luglio, un giorno dopo le dimissioni di Baldini e Castagnini. Era dunque un obiettivo di mercato della vecchia gestione e adesso è fuori dal nuovo progetto di Corini. L'ex Fiorentina è entrato sia nella sfida contro il Perugia, che in quella contro il Bari, al San Nicola, sempre nel secondo tempo e per circa una ventina di minuti. Non è subentrato invece nell'ultimo match casalingo contro l'Ascoli. Il giocatore è ai margini e potrebbe trovare nuova sistemazione nelle prossime ore.

In uscita, sono sempre caldi i nomi di Crivello, Doda, Fella e Somma. Qualora Rinaudo non dovesse riuscire a piazzarli, è probabile che i ragazzi in questione vengano messi fuori lista.

