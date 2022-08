Reggina-Palermo, verso il «derby del sud»: calabresi in grande forma

Torna il classico del sud, torna Reggina-Palermo. Tanti anni dopo, al Granillo - sabato 3 settembre alle 14 - si affronteranno due compagini storiche, protagoniste nei decenni scorsi di gloriose stagioni.

Tanta curiosità per questo nuova avventura di Inzaghi in amaranto ma al momento, vien da dire: dalle stalle alle stelle. Questo si potrebbe dire riflettendo sull'estate della squadra calabrese. Un club che sembrava davvero sull'orlo di una crisi irreversibile e che adesso naviga al secondo posto ad un solo punto dalla coppia di vertice composta da Ascoli e Genoa.

La profonda crisi societaria, poi l'intervento del presidente Saladini che ha puntato su un personaggio come Pippo Inzaghi per creare quell'entusiasmo che a Reggio Calabria non è mai mancato, ma che negli ultimi mesi era nascosto dal timore di un nuovo possibile fallimento. Oggi la Reggina del direttore sportivo Taibi è una squadra quadrata, costruita con grande sagacia e che ha iniziato bene il campionato.

Dopo la sconfitta di Terni pronto riscatto con il Sudtirol (4-0 secco in casa la scorsa domenica) e sabato nuovo appuntamento casalingo contro i rosanero di Corini. Lo chiamano Derby del sud e un tempo era un giorno di festa fra le due tifoserie gemellate contro il nemico comune Messina. Poi si è rotto qualcosa ed oggi è una delle partite più calde e più sentite dell'Italia meridionale. Una rivalità nata negli ultimi anni che comunque - nonostante le rigide regole che ci saranno - prevede la trasferta libera per i supporter rosanero.

Di fronte due squadre che vengono da risultati opposti, il Palermo sconfitto in casa e la Reggina che, spinta dall'entusiasmo dei suoi oltre diecimila tifosi, ha travolto la squadra di Bolzano. Saladini punta a creare una squadra che possa consolidarsi dopo le burrasche estive e chiama a raccolta la tifoseria amaranto per sostenere i giocatori nella sfida contro il Palermo.

Nelle fila della squadra di Inzaghi, il Palermo troverà un ex come Cionek che ha vissuto il periodo palermitano con alterne fortune. Altro protagonista del match sarà chiaramente il 35enne francese ex Milan Jeremy Menez, in forza alla Reggina dal giugno 2020, estate in cui firmò con i calabresi un contratto triennale.

Un classico del sud, quindi. Ma solo una piccola nota, l’orario: il match avrà sabato 3 settembre inizio alle 14, ciò sicuramente smorzerà la presenza di molti lavoratori. I biglietti sono in vendita a partire da mercoledì 31 agosto, anche online su Vivaticket. Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, il club calabrese ha scritto - in un comunicato - che seguiranno comunicazioni a breve.

