Palermo, chiuso l'accordo per Saric: lo slovacco Mraz come vice Brunori

Erano entrambi seduti in panchina ieri sera, con le loro squadre. Ma qualche ora prima, Leandro Rinaudo e Marco Valentini (ds dell’Ascoli) hanno avuto l’incontro decisivo per chiudere la lunga trattativa riguardo il centrocampista bosniaco Dario Saric.

Dopo diversi giorni di tira e molla, il duo Rinaudo-Zavagno ha chiuso per il centrocampista 25enne cresciuto nelle giovanili del Cesena. Il campo non ha regalato soddisfazioni, almeno nel mercato i rosanero hanno battuto i bianconeri: accordo trovato per una cifra che ruota attorno al milione e ottocentomila euro. Domani sarà il giorno delle visite mediche e nei prossimi giorni arriverà la firma.

Nel frattempo in casa rosanero si guarda costantemente al vice Brunori. Nelle ultime ore si registra un concreto interessamento per l’attaccante slovacco classe ’97 Samuel Mraz, cresciuto nelle giovanili della squadra slovacca dell’Fk Senica, con cui ha esordito giovanissimo nella massima serie. Il giovane 25enne è arrivato nella penisola 4 anni fa, approdando all’Empoli che ai tempi militava in Serie A.

Contro il Palermo, quando ha indossato la maglia del Crotone, ha anche segnato durante la stagione 2018/2019. Dopo le parentesi in Danimarca e Polonia, la scorsa stagione è tornato in Italia vestendo la maglia dei liguri dello Spezia.

Molto elogiato per le sue qualità mobili e per la sua tecnica, l’attaccante negli ultimi anni non è tuttavia riuscito ad affermarsi con continuità. La pista per il vice Brunori è ancora aperta, a differenza degli altri reparti del campo ormai praticamente completi. Mraz è sicuramente un nome, ma la società sta valutando anche altri profili.

