Un nuovo difensore alla corte di Corini, Palermo a un passo da Mateju

Il Palermo è vicino a completare la batteria dei difensori. A sorpresa il direttore sportivo Rinaudo sta per chiudere la trattativa che porterebbe in rosanero lo svincolato Ales Mateju. Nell'ultima stagione ha giocato prima a Brescia e poi al Venezia (da gennaio) in Serie A. Con le "Rondinelle" ben 17 presenze in Serie B, prima di passare in Liguria dove è sceso in campo 9 volte nel nostro massimo campionato.

Eugenio Corini lo ha già allenato proprio al Brescia nella stagione 2018-2019. Qualità ed esperienza per il pacchetto arretrato rosanero, che tra pochi giorni avrà dunque 5 centrali a disposizione: oltre al nuovo arrivato, ci saranno infatti Bettella, Marconi, Lancini e Nedelcearu. Il difensore nato nella Repubblica Ceca ha collezionato anche 32 presenze in Serie A nell'annata 2019-2020 sempre con i biancoblù, con cui ha giocato per ben 4 anni dal 2018 al 2022. Cento presenze in Lombardia, con un gol e 4 assist. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Psv Eindhoven (solo 5 presenze nella sua avventura in Olanda) dove aveva stretto amicizia con Lammers (ex Atalanta, ora all'Empoli in Serie A), adesso per lui si aprirà un nuovo capitolo in Italia, questa volta nel profondo Sud, in Sicilia.

Compagno di squadra di Tonali in Serie B sempre con il Brescia, squadra con la quale ha mostrato più continuità di rendimento. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Viktoria Plzen, Brighton e Viagen Pribram. Dovrebbe raggiungere il capoluogo nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata