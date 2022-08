Come cambia il Palermo di Corini: Stulac e Di Mariano pronti per l'Ascoli, ecco chi rischia il posto

Inizia la settimana che porterà a Palermo-Ascoli, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B e in programma sabato alle 20:45 allo stadio Renzo Barbera.

Eugenio Corini avrà a disposizione i nuovi acquisti, compreso Jocopo Segre che proprio oggi sosterrà le visite mediche dopo essere arrivato già in città. Probabile, nella prossima formazione, l'inserimento di Stulac e Di Mariano e la composizione del tanto ricercato centrocampo a tre. A lasciare il posto agli ex Empoli e Lecce, potrebbero essere rispettivamente Damiani e Floriano. Nella prossima linea mediana disegnata dal "Genio", il nuovo regista potrebbe quindi subito trovare spazio davanti alla difesa, mentre dovrebbe essere confermato Jeremie Broh, in forma smagliante. Anche se, deve essere sottolineato, il 25enne nato a Parma è più un centrocampista di rottura, perfetto in una linea a due. Insomma nella linea a tre sarà da valutare anche se le sensazioni sono positive.

L'altro collega di reparto, aspettando Bisoli o Saric, potrebbe essere proprio l'ultimo arrivato in casa rosanero. Jacopo Segre si aggregherà già oggi con la squadra e verrà ufficializzato dal club di viale del Fante. In avanti Di Mariano potrebbe partire titolare, come detto, al posto dell'ex Bari Floriano, che è stato schierato da trequartista nelle prime due uscite stagionali. Sull'altra fascia, ballottaggio tra Valente ed Elia con il primo leggermente favorito anche se non sono esclusi ribaltoni. Intoccabile, come al solito, Brunori.

In difesa Corini dovrà scegliere chi mandare in campo al posto dello squalificato Marconi, espulso all'86' di Bari-Palermo per un fallo da ultimo uomo ai danni di Cheddira. Un posto per tre: Lancini, Bettella o Somma. Improbabile l'ultima ipotesi mentre è vivo il ballottaggio tra i primi due, ma il nuovo arrivato ed ex Monza è il favorito per il momento anche perché Lancini non è entrato benissimo al San Nicola. Sempre ai box Accardi, alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tormentano ormai da tempo.

