Palermo: un turno di stop per Marconi, salterà l'Ascoli. Bettella favorito per sostituirlo

Il difensore del Palermo, Ivan Marconi, salterà la sfida casalinga contro l'Ascoli in programma sabato prossimo al Renzo Barbera. Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Germana Panzironi, ha infatti squalificato per una giornata il centrale difensivo.

Ivan Marconi era stato espulso dal Var nel finale di Bari - Palermo: al 41esimo del secondo tempo aveva lasciato la squadra in 10 per un fallo da ultimo uomo su Cheddira, che lo aveva superato in velocità. L'arbitro Camplone, in un primo momento, aveva graziato Marconi con un cartellino giallo. Poi la chiamata del Var, il direttore di gara si è recato al monitor ed è scattato il rosso diretto, visto che il difensore del Palermo aveva steso l’attaccante del Bari con un fallo da ultimo uomo al limite dell’area rosanero.

Per la sfida contro l'Ascoli, Eugenio Corini, potrebbe fare debuttare Davide Bettella: l'ex Pescara e Monza dovrebbe essere favorito su Edoardo Lancini.

Il giudice sportivo ha inflitto anche un turno di stop al tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, per avere "al 36° del primo tempo, proferito un’espressione blasfema". Infine tra le società ammenda di 2.500 mila euro al Cagliari per avere "suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica".

