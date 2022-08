Saric più vicino al Palermo, pronto un contratto da 4 anni e due milioni per l'Ascoli

L'Ascoli sta per cedere al pressing forte del Palermo. Saric è molto più vicino rispetto a qualche giorno fa. Nella pista che porta al centrocampista bosniaco si è inserito anche il Pisa ed era già presente la Cremonese in Serie A. Ma il club rosanero gode del gradimento del giocatore.

L'accordo tra le parti sembra essere totale sulla base di un contratto quadriennale. Il nodo da sciogliere è ovviamente quello legato all'offerta: i siciliani si sono spinti ad una cifra che gira intorno ai 2 milioni di euro. Il club marchigiano non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in Serie B ma di fronte ad un rilancio simile è difficile dire di no.

La risposta potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di oggi. Dipende solo dall'Ascoli: l'agente del giocatore Gianluca Mancini, Saric e il Palermo, sono in attesa di un riscontro da parte del diesse Valentini. Poi potranno sistemarsi i dettagli burocratici sul contratto e dare il via libera all'operazione.

Non ci siamo ancora ma potrebbe essere questione di ore. I dialoghi con Bisoli, invece, procedono positivamente e anche questa pista è abbastanza percorribile. Il 28enne nato a Cagliari gradirebbe la destinazione e raggiungerebbe volentieri Eugenio Corini, che lo ha allenato lo scorso anno.

Saric e Bisoli potrebbero arrivare insieme, e completare così la rivoluzione del centrocampo rosanero. In attacco, è concreta la ricerca di un vice Brunori. Il campionato è lungo e molto dispendioso ed è impensabile affrontarlo senza una riserva adeguata all'attaccante ex Juventus.

Tra i nomi papabili ci sono sempre quelli di Di Carmine e Moreo. Mentre tra i nuovi acquisti, colui che potrebbe essere penalizzato dal gioco del "Genio" è sicuramente Stoppa, arrivato quando ancora sulla panchina c'era Baldini, che aveva bisogno di un trequartista alle spalle del bomber della scorsa Serie C.

In uscita, ci sono sempre i nomi di Somma, Fella, Doda e Silipo. Nessuno tra loro probabilmente troverà spazio nel nuovo Palermo disegnato dall'allenatore bresciano. Rinaudo è al lavoro anche per cercare di sistemare la questione cessioni, che incombe ogni giorno sempre di più. Aspettando, a dita incrociate, Bisoli e Saric nella mediana.

© Riproduzione riservata