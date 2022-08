Il Palermo tenta l'ultimo assalto per Saric e cerca un vice Brunori: si valuta il ritorno di Moreo

Il Palermo continua a lavorare intensamente sul mercato. A centrocampo sono arrivati Stulac e Segre, con quest'ultimo che sosterrà oggi le visite mediche e firmerà un contratto triennale. Insieme a loro in mezzo al campo i già presenti Damiani e Broh. Quattro pedine importanti, in uno scacchiere che necessità però ancora di essere ampliato: nel 4-3-3 di Eugenio Corini servirebbero almeno 5 centrocampisti, se non 6.

Ecco perchè il direttore sportivo Rinaudo sta provando in tutti i modi a portare Dario Saric dell'Ascoli alla corte dell'allenatore bresciano. Il Palermo, come sottolineato più volte, ha presentato prima un'offerta di 1 milione di euro e poi un rilancio che si avvicina ai 2. Ieri intanto il calciatore non è sceso in campo nell'anticipo di campionato contro la Spal (gara terminata 1-1). Bucchi, allenatore dei bianconeri, ha così spiegato la sua assenza: "Se un giocatore è distratto dalle voci di mercato non può dare il massimo. Queste voci lo rincorrono da mesi e gli preferisco in questo momento un calciatore maggiormente concentrato".

Un'esclusione forte che potrebbe lasciare scorie e che sembrerebbe anche essere segnale di una possibile partenza. Da Ascoli a Brescia, dove il Palermo sta cercando con forza di prendere Dimitri Bisoli. I dialoghi sono continui in queste ore ma la trattativa è ancora lontana dalla fumata bianca. Anche se confermiamo, come anticipato ieri, che i contatti sono molto intensi e soprattutto che il centrocampista 28enne cagliaritano gradirebbe molto la destinazione siciliana.

Il nuovo nome per l'attacco è invece quello di Stefano Moreo, che potrebbe essere il vice Brunori, anche se non è escluso un attacco a due. Al momento solo un sondaggio da parte del club di viale del Fante. Per lui, sarebbe tra l'altro un ritorno visto che ha già indossato la maglia rosanero dal 2017 (era arrivato a gennaio) al 2019. Nel capoluogo ben 49 presenze condite da 6 gol e 7 assist. Per l'attacco, tiene sempre banco il nome di Samuel Di Carmine, per il quale potrebbe presto iniziare una trattativa. Per la difesa, con l'arrivo di Bettella dal Monza (già ufficializzato), si defila la pista Barba del Benevento. In uscita, l'obiettivo è sempre quello di trovare una sistemazione per Michele Somma, che liberebbe un posto nella lista over (dove al momento gli slot sono "soltanto" due).

