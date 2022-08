Il Palermo non molla Saric, l'Ascoli attende la nuova offerta. In attacco piace Di Carmine

L'Ascoli ha risposto al Palermo per Dario Saric. Il club bianconero vuole un ultimo rilancio da parte dei rosanero, ma si può chiudere a 1,8 milioni. La distanza è dunque minima con i siciliani che si erano già avvicinati a questa cifra nei giorni scorsi.

Manca poco, e soprattutto c'è la volontà di chiudere. Se dal capoluogo rilanciano ancora (di circa altri 200.000 euro), l'affare si farà. Come vi abbiamo anticipato ieri, c'è già l'accordo con il giocatore sulla base di un contratto quadriennale. Il 25enne bosniaco vuole solo il Palermo, come confermato dal suo agente Gianluca Mancini. Dipende, a questo punto, solo dal club di viale del Fante, che sta facendo però tanti sforzi per assicurarsi le prestazioni di Saric e che di certo non si fermerà adesso.

Atteso quindi un ultimo rilancio che sarà anche quello decisivo per chiudere una trattativa fiume. A questo punto, l'operazione può concludersi dopo Palermo-Ascoli in programma proprio questo sabato alle 20:45 allo stadio Renzo Barbera, per non mettere in difficoltà lo stesso ragazzo. Saric si gusterà quello che tra pochi giorni potrebbe essere il suo nuovo stadio, la sua nuova "casa".

In attacco, invece, piace Di Carmine. L'interesse è vivo anche se non è ancora iniziata una vera e propria trattativa. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, inoltre, Rinaudo starebbe cercando un ulteriore rinforzo in difesa: il nome nuovo è quello di Elio Capradossi. L'ultima esperienza lo scorso anno con la maglia della Spal, con cui ha giocato 32 volte e messo a segno anche 2 reti. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha poi vestito le maglie di Lodigiani e Roma vincendo anche un campionato Primavera da capitano nel 2016. Nella sua carriera ha vestito anche le casacche di Cagliari, Benevento e Spezia. Il cartellino è di proprietà proprio del club ligure e il suo contratto scade nel 2023. Per lui 117 presenze in Serie B e un'esperienza da vendere. Il Palermo lo sonda e prova a capire la fattibilità dell'operazione.

