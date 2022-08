Palermo, quasi fatta per il centrocampista Stulac ma si allontana Segre

Nuovo (importante) colpo in arrivo a centrocampo per i rosanero. Il club di viale del Fante sta concludendo per Leo Stulac, sloveno dell'Empoli, classe 1994. Lunedì o al massimo martedì dovrebbe essere il giorno decisivo per l’accordo totale tra le parti.

Da una parte il duo dirigenziale del Palermo composto dal direttore sportivo Leandro Rinaudo e da Luciano Zavagno, figura di riferimento dello scouting del City Group, dall’altra il palermitano Pietro Accardi, dirigente sportivo dei toscani.

Stulac ha un contratto in scadenza nel 2023. Al suo posto l'Empoli sta già lavorando all’acquisto di Grassi del Parma.

Il centrocampista sloveno sarebbe un ottimo innesto per i rosanero, essendo un regista di centrocampo con caratteristiche da interditore; bravo nel temporeggiamento e abile nel tiro dalla lunga distanza. È cresciuto nelle giovanili del Koper, squadra slovena della città di Capodistria. Nel 2011 a soli 16 anni ha fatto il suo esordio in prima squadra. È all’Empoli dal luglio 2019, il 20 ottobre dello stesso anno ha messo a segno la sua prima rete. Con la maglia azzurra ha raggiunto poi la promozione in Serie A nella stagione 2020-2021.

E se Stulac è in arrivo, si allontana invece Jacopo Segre. Il Frosinone, infatti, sta tentando il sorpasso improvviso al Palermo per il centrocampista di proprietà del Torino.

