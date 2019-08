Palermo: Saraniti obiettivo per l'attacco, Dellafiore verso la conferma

Il ritiro del Palermo in quel di Petralia Sottana è ormai al giro di boa. L’amichevole di giovedì pomeriggio contro il Lascari accerterà gli ulteriori progressi della squadra che sta crescendo sia tecnicamente che fisicamente. Ma manca ancora qualcosa e servono ancora alcuni innesti per completare la rosa. In attacco si cerca una punta d’esperienza che possa rappresentare un’alternativa a Ricciardo e Santana. Il nome nuovo per l’attacco è quello di Andrea Saraniti, prima punta nata a Palermo il 23 luglio 1988. Il giocatore è di proprietà del Lecce, ma l’anno scorso ha giocato in prestito alla Viterbese fino a gennaio, per poi tornare alla base.

Su Saraniti ci sono anche altri club, su tutti la Vis Pesaro, che sembra vicina al giocatore, anche se l’attaccante sarebbe allettato dalla possibilità di indossare la maglia rosanero. Il centrocampo al momento appare il reparto più completo, ma servono ancora un paio di difensori e un terzo portiere da affiancare a Pelagotti e Fallani. Verso la conferma in rosa invece Dellafiore che sembra aver convinto Pergolizzi.

Intanto, anche il quadro del settore giovanile prende forma e il club ha comunicato i tecnici delle formazioni: Antonello Capodicasa guiderà la formazione Under 19; Matteo Di Fiore per gli Under 17; Rosario Compagno per la Under 15; Giovanni Tarantino per gli Esordienti 2007; Diego Tutrone per gli Esordienti 2008.

© Riproduzione riservata